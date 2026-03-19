Бишкекчанин жалуется на отсутствие бланков свидетельств о смерти в ЦОНе

В Центре обслуживания населения Первомайского района нет бланков свидетельств о смерти. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, в ЦОНе выдали лишь выписку.

«Но государственные органы ее не считают за документ. Например, в Соцфонде не выдают пособие на погребение. Сказали, что не я первый обращаюсь к ним с такой проблемой, и заверили, что деньги можно получить в течение полугода. А если человек уезжает из страны и не может долго ждать? Кроме того, мне надо обратиться в МТУ, чтобы выписать умершего человека из дома, и коммунальные службы, чтобы они внесли изменения в свои базы данных. Но везде требуют свидетельство о смерти, поэтому даже смысла нет туда обращаться без документа. Получается, я должен продолжать платить за умершего человека», — сказал бишкекчанин.

Он отметил, что чиновники регулярно говорят о цифровизации госуслуг, но на деле продолжают требовать бумажный вариант документов.

«Отчитываются, якобы все переводят в цифровой формат для удобства граждан и экономии времени, а получается, как раньше — без бумажки ты букашка. Не организованно, сложно. И когда появятся бланки, неизвестно», — добавил читатель.

В ГУ «Кызмат» заявили, что дефицита бланков нет.

«На сегодня по всей республике бланки актов гражданского состояния (о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, перемене ФИО) в достаточном количестве, с необходимым запасом. В отдельных случаях возможны временные затруднения, связанные с тем, что некоторые ЦОНы не всегда своевременно направляют заявки на новые бланки или не передают использованные. Соответствующая разъяснительная работа с руководителями проведена, ситуация находится на контроле», — прокомментировали 24.kg в госучреждении.

