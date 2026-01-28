Мэр Оша устроил разнос в школе: несъедобную выпечку велел унести домой ребенку

Мэр Ошa Женишбек Токторбаев во время утреннего рейда посетил общеобразовательную школу «Жетиген» и раскритиковал качество питания, потребовав немедленно навести порядок.

Осматривая блюда в школьной столовой, градоначальник выразил недовольство состоянием выпечки и обращением персонала с подготовкой пищи. В ходе разбора он заявил: «Это не стыдно? Вот, посмотрите — каменный хлеб. Отнесите домой и дайте своему ребенку — он и двух кусочков не съест. Самсу в таком виде подаете? Попробуйте дать это учителям — они тоже не станут есть. Как можно готовить в школе еду в таком виде?»

Женишбек Токторбаев потребовал полностью проверить процесс приготовления, качество продуктов и соблюдение санитарных норм. По его словам, в школе обучается более 1 тысячи 100 детей, и любые нарушения в сфере питания недопустимы.

Кроме того, мэр поручил разобраться с коммерческим объектом, расположенным на территории образовательного учреждения. Он подчеркнул: «Школа — это социальный объект. Любое строительство на ее земле должно быть строго законным и согласованным. Разберитесь по документам и представьте полный пакет».

Женишбек Токторбаев напомнил, что ранее муниципалитет усилил контроль за территориями школ, чтобы исключить захваты земли и пресечь незаконные постройки.

По итогам рейда соответствующим службам поручено провести повторную проверку кухни, оборудования, хранения продуктов и представить отчет о законности коммерческой постройки.

Мэрия пообещала информировать общественность о принятых мерах.