16:47
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Власть

Мэр Оша устроил разнос в школе: несъедобную выпечку велел унести домой ребенку

Мэр Ошa Женишбек Токторбаев во время утреннего рейда посетил общеобразовательную школу «Жетиген» и раскритиковал качество питания, потребовав немедленно навести порядок.

Осматривая блюда в школьной столовой, градоначальник выразил недовольство состоянием выпечки и обращением персонала с подготовкой пищи. В ходе разбора он заявил: «Это не стыдно? Вот, посмотрите — каменный хлеб. Отнесите домой и дайте своему ребенку — он и двух кусочков не съест. Самсу в таком виде подаете? Попробуйте дать это учителям — они тоже не станут есть. Как можно готовить в школе еду в таком виде?»

Женишбек Токторбаев потребовал полностью проверить процесс приготовления, качество продуктов и соблюдение санитарных норм. По его словам, в школе обучается более 1 тысячи 100 детей, и любые нарушения в сфере питания недопустимы.

Кроме того, мэр поручил разобраться с коммерческим объектом, расположенным на территории образовательного учреждения. Он подчеркнул: «Школа — это социальный объект. Любое строительство на ее земле должно быть строго законным и согласованным. Разберитесь по документам и представьте полный пакет».

Женишбек Токторбаев напомнил, что ранее муниципалитет усилил контроль за территориями школ, чтобы исключить захваты земли и пресечь незаконные постройки.

По итогам рейда соответствующим службам поручено провести повторную проверку кухни, оборудования, хранения продуктов и представить отчет о законности коммерческой постройки.

Мэрия пообещала информировать общественность о принятых мерах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359634/
просмотров: 702
Версия для печати
Материалы по теме
Вводит в заблуждение общественность. Мэрия Бишкека ответила депутату ЖК
В Кыргызстане начался набор в программу «Заманбап мугалим»
В Кара-Суйском районе построят современную школу на 300 мест
Тревожная кнопка, сигнализация. Защиту школ Бишкека от пожаров обсудили в БГК
Дефицит педагогов в Кыргызстане: школы пустеют, родители ищут репетиторов
В строящейся на Иссык-Куле школе обрушилась кровля. Комментарий Минстроя
Ударила ученика. В Министерстве просвещения обеспокоены поведением учителя
По поручению Камчыбека Ташиева в Токтогуле строят школу на 750 мест
Из-за сильных морозов школьники в Нарынской области переведены на онлайн
В Ноокатском районе построили современную школу за 115 миллионов сомов
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
16:44
В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль улицы Профсоюзной В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль ул...
16:42
В Бишкеке рядом с банкоматами хотят установить манекены милиционеров
16:32
В Бишкеке обнаружено более 13 тысяч подакцизных напитков без маркировки
16:13
Мэр Оша устроил разнос в школе: несъедобную выпечку велел унести домой ребенку
16:09
Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного мошенничества