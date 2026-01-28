14:39
Когда данные сильнее взяток: новая система «Салык Кузот» ломает коррупцию в КР

В Кыргызстане представлен один из самых технологически продвинутых цифровых инструментов налогового контроля на постсоветском пространстве — автоматизированная информационная система «Салык Кузот». Накануне президенту Садыру Жапарову показали, как новая платформа меняет подход государства к проверкам и прозрачности бизнеса, сообщила пресс-служба ГНС.

По уровню интеграции система фактически стала уникальной: «Салык Кузот» объединяет данные ключевых государственных информационных ресурсов — от таможни и электронных счетов-фактур до налоговой отчетности и движений товаров. Все сведения увязаны в единую цифровую среду, где аналитика проводится в режиме реального времени.

Главный технологический прорыв — полное устранение человеческого фактора.

Если раньше эффективность проверок зависела от интерпретаций инспекторов, выборочного анализа и субъективных решений, то теперь любые расхождения фиксируются автоматически:

  • выявление фиктивных операций;
  • определение связанных фирм;
  • обнаружение лжекомпаний и схем уклонения;
  • сопоставление отчетности и реальных налоговых поступлений.

Директор государственного учреждения «Салык Сервис» Шамшыбек Качкынбай уулу подчеркивает, что новая система закрывает пространство для коррупции в налоговой сфере: «Даже если кто-то захочет «решить вопрос» через недобросовестного инспектора, каждое действие оставит цифровой след. Данные в «Салык Кузот» невозможно изменить вручную — они поступают из нескольких независимых источников. Наша цель — не увеличить количество проверок, а сделать нарушения технически видимыми».

По его словам, введение системы выравнивает условия игры для предпринимателей. Если ранее на рынке выигрывали компании, которые экономили за счет неуплаты налогов, то теперь преимущества получают те, кто работает легально.

«Салык Кузот» используется как инструмент анализа рисков и станет основой второй фазы налоговой реформы. Государство рассчитывает, что цифровой контроль сократит коррупцию, повысит собираемость налогов и создаст честную конкурентную среду для бизнеса.
