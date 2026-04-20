Экономика

ГНС разъяснила порядок применения видеонаблюдения во время проверок бизнеса

Налоговая служба разъяснила норму о видеонаблюдении на объектах бизнеса

Государственная налоговая служба Кыргызстана разъяснила норму налогового законодательства о применении видеонаблюдения во время налогового контроля.

По их данным, такая норма действует с 29 октября 2025 года и закреплена в пункте 24 части 1 статьи 59 Налогового кодекса КР.

Согласно ему, налоговые органы вправе устанавливать системы видеонаблюдения на объектах предпринимательства исключительно на период проведения снятия остатков товарно-материальных ценностей, а также при установлении налогового поста.

В ГНС отметили, что применение данной меры направлено на защиту интересов как государства, так и бизнеса.

В настоящее время на общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров, которым предлагается утвердить порядок применения этой нормы.

Как подчеркнули налоговики, предлагаемые изменения направлены на детальную регламентацию процедур, повышение прозрачности действий должностных лиц и минимизацию возможных спорных ситуаций между налоговыми органами и субъектами предпринимательства.

В ГНС добавили, что реализация нормы должна способствовать цифровизации налогового администрирования, снижению уровня теневой экономики и формированию равных условий для ведения предпринимательской деятельности, а не усилению административного давления.
