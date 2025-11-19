Второй этап реформ Налоговой службы: как система KEZET заменит инспекторов

Около года назад президент Кыргызстана поставил задачу — максимально упростить налоговые процедуры для предпринимателей и при этом соблюсти разумный баланс между интересами бизнеса и государства. Председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов рассказал о том, что уже сделали и какие реформы ждут систему в ближайшее время.

Первый этап: упрощение и перевыполнение плана

По словам главы ГНС, первый этап реформ практически завершен. Его результатом стали:

упразднение ЭТТН (электронных товарно-транспортных накладных) для большинства товаров;

отмена обязательного использования кассовых аппаратов;

ускорение цифровизации процессов;

общее упрощение налогового администрирования.

«Мы сделали процедуры более удобными и прозрачными, снизили бюрократическую нагрузку, упростили подачу отчетности и уплату налогов. Параллельно провели внутреннюю реорганизацию самой службы», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Данный этап можно проиллюстрировать цифрами. Годовой план по налогам на 2025-й утвердили в 268 миллиардов сомов. Налоговая служба выполнила его за 11 месяцев с перевыполнением более чем на 30 миллиардов.

Второй этап: искусственный интеллект KEZET и сокращение штата

Второй этап реформ начнется сразу после новогодних каникул. Его ключевым элементом станет внедрение нового электронного модуля учета KEZET. По сути, налогового инспектора заменит искусственный интеллект. Человеческий фактор будет полностью исключен, подчеркнул глава ГНС.

«Благодаря KEZET мы сможем отслеживать движение каждого товара — от производства или импорта до выхода чека на кассе. KEZET создан на основе эстонских решений, признанных одними из лучших в сфере цифровизации государственных услуг. Модуль позволит устранить субъективность в работе инспектора, автоматически выявлять расхождения в отчетности, свести к минимуму количество проверок и полностью убрать коррупционные риски», — сказал он.

Тестовый запуск KEZET запланирован на январь 2026-го. Полгода будут идти адаптация, обучение и настройка процессов.

В мае начнется сокращение штата инспекторов, потому что контрольные функции перейдут системе. На первом этапе сократят 500 сотрудников, еще 500 — через полгода. Сейчас в штате 3 тысячи 400 налоговиков, через год будет на тысячу меньше.

Налоговая как сервис, а не «карательная модель»

«Важно подчеркнуть, что такое масштабное сокращение не означает ослабление контроля. Наоборот, это шаг к более эффективной и некоррупционной системе. Инспектора заменит цифровой модуль, который работает точно, прозрачно и без возможности вмешательства», — заметил председатель Налоговой службы.

Мы стремимся к тому, чтобы в результате реформ ГНС полностью отошла от карательной модели работы и стала полноценным сервисом для бизнеса и граждан. Алмамбет Шыкмаматов

По его словам, главная задача государства — не штрафовать, а помогать предпринимателям выполнять свои обязательства просто, прозрачно и без лишних затрат.

Для этого служба должна предоставлять удобные цифровые инструменты, понятные правила, своевременные консультации и поддержку, сказал чиновник.

«Все наши реформы проводятся с учетом стимулирования развития бизнеса, особенно малого и среднего. Сегодня в Кыргызстане одни из самых льготных и удобных условий для развития предпринимательства в СНГ», — заявил он.