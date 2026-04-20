Работу заберет ИИ. Какие профессии в Кыргызстане под угрозой

В Кыргызстане с развитием искусственного интеллекта меняется структура рынка труда, однако речь не идет о полной замене человека машинами. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и инновационных технологий.

По данным ведомства, технологии в первую очередь затронут сферы, где работа построена на повторяющихся действиях. Под риском частичного вытеснения находятся административный персонал, операторы кол-центров, переводчики начального уровня, а также бухгалтеры, работающие с первичной документацией.

Изменения коснутся и отдельных сегментов медиа и образования — искусственный интеллект сможет создавать типовые тексты и проверять тестовые задания.

В то же время в таких отраслях, как медицина, право, IT, образование и государственное управление, технологии не заменят специалистов, а усилят их работу, выступая в роли инструмента.

Быстрее всего трансформация, как ожидается, пройдет в банковской сфере, телекоммуникациях и государственных услугах, где уже сформирована цифровая база.

В министерстве подчеркнули, что главным трендом станут снижение доли рутинной работы и рост спроса на специалистов с аналитическими и креативными навыками.