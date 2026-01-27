Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»

Президент Садыр Жапаров принял председателя Налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова, который представил ему работу автоматизированной информационной системы налогового анализа «Салык Кузот». Об этом сообщили в ГНС.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, новая платформа стала ключевым элементом второго этапа реформы налоговой системы. До ее внедрения сотрудники службы работали с разрозненными источниками и вручную собирали сведения о налогах, страховых взносах и отчетности компаний. Теперь все данные сведены в единую цифровую систему.

Во время презентации главе государства в режиме онлайн продемонстрировали показатели налоговых поступлений по регионам, районам и городам, а также список фирм, не уплачивающих НДС.

По итогам встречи Садыр Жапаров поручил ГНС ускорить внедрение платформы, усилить работу с предпринимателями по вопросам налоговой дисциплины и обеспечить максимальную прозрачность ведения бизнеса.