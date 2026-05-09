На «Бессмертный полк» в Петербурге вышли с портретами Пригожина и «вагнеровцев»

В Санкт-Петербурге, где 9 мая власти не отменили очное шествие «Бессмертного полка», участники акции вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и российских военных, погибших в Украине. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы, публикующие кадры с мероприятия.

На фото и видео, снятых во время шествия по Невскому проспекту, также заметили портреты основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и погибших бойцов частной военной компании. По данным российских изданий, портрет Пригожина несли бывшие «вагнеровцы».

Санкт-Петербург стал одним из немногих крупных российских городов, где в этом году акция «Бессмертный полк» прошла в традиционном очном формате. В ряде других регионов России шествия отменили или перевели в онлайн-режим, объяснив это вопросами безопасности.

Напомним, в последние годы в колоннах «Бессмертного полка» в России все чаще появляются портреты участников войны в Украине, что меняет первоначальную концепцию акции, посвященной памяти ветеранов Великой Отечественной войны.