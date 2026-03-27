Адылбек Касымалиев на Digital Qazaqstan: ИИ уже меняет Кыргызстан

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Казахстан принял участие в международном цифровом форуме Digital Qazaqstan – 2026.

Перед началом мероприятия главы правительств стран ЕАЭС и делегации приглашенных государств ознакомились с выставкой цифровых проектов, где были представлены решения, направленные на улучшение качества жизни и защиту окружающей среды.

Выступая на пленарной сессии, Адылбек Касымалиев заявил, что технологии стремительно меняют мир, а Кыргызстан уже формирует новую технологическую основу экономики. По его словам, экспорт резидентов Парка высоких технологий достиг около 1 процента ВВП, и к 2030 году планируется увеличить этот показатель до 3 процентов.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект уже стал частью реальности и активно внедряется в медицину, образование, госуправление и промышленность. В стране, по его словам, уже работает Национальный совет по искусственному интеллекту.

Глава кабмина также отметил необходимость применения современных технологий для решения экологических задач, включая мониторинг хвостохранилищ и водных ресурсов.

Отдельно он остановился на развитии кыргызского языка в цифровой среде. Кыргызстан инициирует создание открытых языковых корпусов, развитие собственных моделей и систем машинного перевода.

Кроме того, предложено рассмотреть создание цифрового финансового хаба для постсоветского пространства, запуск кредитных механизмов для IT- и AI-компаний, а также внедрение инструментов народного инвестирования в цифровую инфраструктуру.

В рамках форума обсуждались вопросы цифрового майнинга, криптобирж, кибербезопасности, образования и инноваций. В мероприятии приняли участие представители госорганов, бизнеса, IT-компаний, стартапов и международные эксперты.