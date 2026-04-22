Общество

$1 миллион за фильм от ИИ: в Астане запускают необычный фестиваль

В Астане представили необычный проект — Astana AI Film Festival (AAIFF 2026), пишет Tengrinews.kz.

Организаторы обещают превратить столицу в глобальную площадку для креаторов, использующих искусственный интеллект. Общий призовой фонд фестиваля составит $1 миллион и полностью создается за счет частных инвестиций.

Мероприятие задумано как площадка на стыке кино, технологий и креативной индустрии. Организаторы рассчитывают объединить авторов, digital-креаторов, технологические компании, экспертов и инвесторов.

На конкурс не допустят фильмы с насилием, запрещенной пропагандой или нарушением авторских прав. Особый акцент сделан на оригинальность: нельзя просто «переделать» чужое произведение.

Основные требования к работам:

  • Хронометраж: короткометражный фильм до 10 минут.
  • Инструментарий: использование ИИ-технологий на любом из этапов создания.
  • Оригинальность: работа должна быть создана специально для конкурса.

Организаторы подчеркнули, что будут строго следить за тем, чтобы авторы не использовали чужую интеллектуальную собственность.

Прием заявок откроется в мае 2026 года на официальном сайте фестиваля.
