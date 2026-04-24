Meta режет штат. До 8 тысяч сотрудников могут попасть под сокращение

Американская компания Meta Platforms, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, планирует сократить около 10 процентов сотрудников — это примерно 8 тысяч человек.

По данным СМИ, о предстоящих увольнениях работникам сообщили на внутреннем уровне. Также фирма намерена заморозить найм — тысячи вакансий не будут заполнены.

Основная причина — резкое увеличение инвестиций в технологии искусственного интеллекта.

В этом году Meta планирует направить на это направление до $135 миллиардов, что сопоставимо с суммарными расходами на ИИ за последние несколько лет.

Представитель компании подтвердил планы по сокращениям, однако подробности раскрывать не стал.

Ранее глава Meta Марк Цукерберг предупреждал, что в 2026-м возможна новая волна оптимизации расходов, связанная с перераспределением ресурсов в пользу разработки искусственного интеллекта.

Ожидается, что сокращения станут частью масштабной трансформации фирмы, которая делает ставку на ИИ как ключевое направление своего развития.