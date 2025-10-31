13:58
Общество

Во Франции новый закон: любое сексуальное действие без согласия — насилие

После дела о Жизель Пелико во Франции одобрили законопроект, который признает любое сексуальное действие без согласия изнасилованием. Об этом сообщает POLITICO.

Закон вводит понятие согласия в юридическое определение изнасилования, согласно которому «любое сексуальное действие без согласия является сексуальным насилием».

«Согласие должно быть «свободным и осознанным», дано на конкретное действие до его совершения и может быть отозвано в любой момент. Также в законе подчеркивается, что согласие не может быть выведено только из молчания или бездействия жертвы», — отмечает в издании.

Cоавтор законопроекта Вероник Рьоттон отметила, что принятие закона — «положительный момент», показывающий, что парламент способен двигаться вперед в решении серьезных вопросов, несмотря на нынешний политический тупик во Франции.

Уточняется, что некоторые депутаты уже хотели провести подобный закон, но безуспешно до громкого дела Жизель Пелико.

В 2022 году Европейская комиссия предлагала обязать все страны ЕС классифицировать любой секс без согласия как изнасилование, но инициатива исключена из проекта закона о борьбе с насилием в отношении женщин из-за возражений ряда государств, включая Францию.

Справка 24.kg

Жизель Пелико — француженка, ставшая жертвой одного из самых громких дел об изнасиловании во Франции. Ее бывший муж на протяжении 10 лет подмешивал ей снотворное и водил в дом десятки мужчин, которые насиловали ее, пока она была без сознания.

Пелико узнала об этом лишь спустя годы, когда супруг был арестован и полиция обнаружила видеозаписи преступлений. По делу проходил 51 мужчина, обвиненный в изнасиловании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349249/
