Миссия БДИПЧ/ОБСЕ направит 30 долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с миссией по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ).
Миссия БДИПЧ/ОБСЕ прибыла в Кыргызстан для осуществления наблюдения за парламентскими выборами и планирует направить 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы организации деятельности международных наблюдателей. Министр подтвердил готовность кыргызской стороны обеспечить все необходимые условия для их полноценной работы.
Жээнбек Кулубаев также подчеркнул, что международные наблюдатели приглашены в целях обеспечения максимально широкого и открытого наблюдения за выборным процессом. Он выразил признательность ОБСЕ за направление миссии для мониторинга выборов в Жогорку Кенеш, отметив, что эти выборы являются проверкой прочности демократических устоев общества и станут еще одним шагом на пути укрепления демократии.