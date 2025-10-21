Миссия БДИПЧ/ОБСЕ направит 30 долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с миссией по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ).

Миссия БДИПЧ/ОБСЕ прибыла в Кыргызстан для осуществления наблюдения за парламентскими выборами и планирует направить 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы организации деятельности международных наблюдателей. Министр подтвердил готовность кыргызской стороны обеспечить все необходимые условия для их полноценной работы.

Фото МИД. Рабочая встреча

Жээнбек Кулубаев также подчеркнул, что международные наблюдатели приглашены в целях обеспечения максимально широкого и открытого наблюдения за выборным процессом. Он выразил признательность ОБСЕ за направление миссии для мониторинга выборов в Жогорку Кенеш, отметив, что эти выборы являются проверкой прочности демократических устоев общества и станут еще одним шагом на пути укрепления демократии.