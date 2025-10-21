13:41
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Общество

Миссия БДИПЧ/ОБСЕ направит 30 долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с миссией по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ).

Миссия БДИПЧ/ОБСЕ прибыла в Кыргызстан для осуществления наблюдения за парламентскими выборами и планирует направить 30 долгосрочных и 300 краткосрочных наблюдателей.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы организации деятельности международных наблюдателей. Министр подтвердил готовность кыргызской стороны обеспечить все необходимые условия для их полноценной работы.

МИД
Фото МИД. Рабочая встреча

Жээнбек Кулубаев также подчеркнул, что международные наблюдатели приглашены в целях обеспечения максимально широкого и открытого наблюдения за выборным процессом. Он выразил признательность ОБСЕ за направление миссии для мониторинга выборов в Жогорку Кенеш, отметив, что эти выборы являются проверкой прочности демократических устоев общества и станут еще одним шагом на пути укрепления демократии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347912/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина потребовал от чиновников полного нейтралитета на выборах
Председатель кабмина вручил награды за вклад в реформу выборов в Кыргызстане
Президент освободил брата певца Бека Борбиева от должности генконсула в Чикаго
Выборы-2025. К охране порядка привлекут более 10 тысяч сотрудников милиции
Выборы-2025. Кому могут отказать в регистрации, рассказали в ЦИК
Выборы-2025. В Генпрокуратуре предупредили о запрете админресурса
Выборы-2025. Не торопиться с агитацией призывает член ЦИК
Сколько денег будут тратить кандидаты. Заглядываем в чужой карман
Если вдруг передумал. Пожертвования на выборы можно вернуть
Выборы-2025. Пожертвования от чиновников и религиозных деятелей запрещены
Популярные новости
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
21 октября, вторник
13:22
В КР условия хранения в госархивах не отвечают нормам — идет оцифровка В КР условия хранения в госархивах не отвечают нормам —...
13:12
Миссия БДИПЧ/ОБСЕ направит 30 долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы
13:00
Детский сад в Майлуу-Суу возвращен в собственность государства
12:56
Пилатес на сцене: соцсети возмутились занятием в Театре оперы и балета
12:54
Более 90 процентов детей в Кыргызстане страдают кариесом