Кыргызстан готовит юбилейный международный форум на Иссык-Куле

В Бишкеке состоялось заседание оргкомитета по подготовке юбилейного Иссык-Кульского международного форума. Заседание прошло 21 января под председательством государственного секретаря Кыргызской Республики Арслана Койчиева. Об этом сообщила пресс-служба президента.
Первый форум прошел в 1986 году по инициативе Чингиза Айтматова и стал уникальной площадкой, объединяющей выдающихся деятелей культуры, науки и искусства со всего мира.
Арслан Койчиев напомнил, что миссия форума неизменна: продвижение гуманистических ценностей, расширение международного интеллектуального диалога и укрепление роли Кыргызстана в глобальных гуманитарных процессах. По его словам, нынешний юбилейный форум должен соответствовать международным стандартам и стать значимым событием на мировой культурной карте.
В завершение государственный секретарь поручил обеспечить системную работу всех структур, задействованных в подготовке форума, подчеркнув, что сроки проведения уже близки.
Справка 24.kg
Иссык-Кульский форум — это международная интеллектуальная и гуманитарная площадка, созданная для обсуждения глобальных проблем человечества, роли культуры, науки и нравственных ценностей в развитии мира.
Форум был основан в 1986 году по инициативе Чингиз Айтматов. Идея заключалась в том, чтобы собрать на берегу Иссык-Куля ведущих мыслителей, писателей, ученых и общественных деятелей Востока и Запада — в период, когда мир оставался разделенным «железным занавесом».
Первый форум стал уникальным явлением для позднесоветского времени, объединив представителей разных идеологий и культур в формате открытого диалога.