Общество

Юбилейный Иссык-Кульский форум, основанный Чингизом Айтматовым, пройдет в КР

Президент подписал распоряжение о подготовке и проведении юбилейного, 40-го по счету Иссык-Кульского международного форума в июне 2026 года.

foto.kg
Фото foto.kg. В 2026 году пройдет юбилейный Иссык-Кульский форум, основанный Чингизом Айтматовым

Форум основан в 1986-м по инициативе выдающегося гуманиста и писателя Чингиза Айтматова как открытая площадка для глубокого и честного диалога о будущем человечества, этике прогресса, роли культуры в глобальной политике и исторической ответственности интеллигенции перед миром. Об этом говорится в официальном сообщении.

В документе отмечается, что цель юбилейного мероприятия — сохранить наследие форума, развить его потенциал и активизировать содержательные дискуссии на национальном и международном уровнях, отвечающие актуальным глобальным вызовам.

Создан организационный комитет, который в течение трех месяцев разработает и утвердит план подготовки и проведения форума. Организационное, методическое и иное обеспечение работы возложено на Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики. Расходы покроют за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на следующий год.

Оргкомитет получил право привлекать представителей госорганов, местных властей, независимых экспертов, общественных организаций, а также запрашивать необходимые материалы и данные. 
