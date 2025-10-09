10:13
Общество

Эрдоган подарил лидерам тюркских стран книгу Айтматова на общем алфавите

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Организации тюркских государств в Габале (Азербайджан) подарил главам стран — участниц ОТГ книгу великого писателя Чингиза Айтматова, напечатанную на общем тюркском алфавите. Об этом пишут турецкие СМИ.

Как передает TRT Avaz, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция делает первый шаг в этом направлении. Он отметил важность укрепления сотрудничества и реализации совместных проектов, чтобы тюркоязычные государства заняли достойное место в сфере науки и технологий.

«Чтобы не отставать от мировых достижений в области искусственного интеллекта и сохранить наше культурное богатство, необходимо ускорить разработку системы искусственного интеллекта, способной работать с тюркскими языками», — цитирует главу государства агентство Anadolu.

Читайте по теме
Тюркские страны утвердили единый алфавит — TRT

Ранее, в конце сентября 2025 года, в Анкаре представлена повесть Чингиза Айтматова «Джамиля», напечатанная на общем тюркском алфавите. Это стало одним из первых практических примеров его использования.

Инициатива создания общего тюркского алфавита реализуется в рамках Организации тюркских государств. Проект предусматривает переход стран-участниц к единой латинизированной письменности из 34 букв, что должно облегчить культурное и научное взаимодействие между народами.
