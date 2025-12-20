В России выпустили уникальную серебряную медаль в честь Чингиза Айтматова

В РФ создана уникальная памятная медаль, посвященная великому кыргызскому писателю Чингизу Айтматову. Об этом сообщила «Российская газета».

Медаль изготовлена в литейном доме «Дубровин» по инициативе его руководителя Ивана Дубровина. Изделие выполнено из чистого серебра 999-й пробы. На лицевой стороне изображены профиль Чингиза Айтматова и название его знаменитого романа «И дольше века длится день».

Фото «Российской газеты». В РФ выпустили уникальную серебряную медаль в честь Чингиза Айтматова

Первую партию из 21 экземпляра уже передали Фонду Чингиза Айтматова. Как отмечается, эти медали будут вручать известным деятелям культуры, искусства и общественной жизни. К 100-летию со дня рождения писателя планируется выпуск еще 100 медалей для выдающихся представителей России и Кыргызстана.

Первые экземпляры получили центральноазиатское представительство «Российской газеты», руководитель Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев и ректор Кыргызско-Российского Славянского университета Сергей Волков.

Кроме того, в Москве состоялось торжественное открытие филиала Фонда Чингиза Айтматова в России. В рамках церемонии серебряные медали вручили режиссерам Андрею Кончаловскому и Никите Михалкову, кинокритику Андрею Золотову, актрисе Наталии Аринбасаровой, а также послу КР в РФ Кубанычбеку Боконтаеву для коллекции музея дипломатического представительства.

Как отмечает издание, проект стал не только знаком уважения к литературному наследию Чингиза Айтматова, но и символом укрепления культурных связей между Кыргызстаном и Россией.