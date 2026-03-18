Общество

В Астане проходят показы кыргызских мюзиклов к 100-летию Чингиза Айтматова

В столице Казахстана Астане проходят показы кыргызских этно-мюзиклов, посвященных 100-летию писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщило Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Фото минкульта

На театральных площадках представили, в частности, этно-мюзикл «Раймалы и Бегимай». Он поставлен по мотивам произведений Чингиза Айтматова. Мюзикл объединяет национальную музыку, танцы и драматургию, раскрывая темы любви, традиций и судьбы человека.

Как отмечается, в постановке задействованы десятки артистов.

Показы проходят в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения писателя, творчество которого считается одним из ключевых культурных символов Кыргызстана.
Ранее мюзикл представили в Москве и других городах России, а теперь гастрольная программа продолжилась в странах Центральной Азии.
