Кыргызский драмтеатр покорил Ташкент спектаклем о Торокуле Айтматове

Труппа Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова успешно провела гастроли в Ташкенте. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики КР.

По данным ведомства, творческая поездка прошла с 31 марта по 2 апреля в рамках реализации указа президента о праздновании 100-летия Чингиза Айтматова, а также к юбилею самого театра.

В ходе гастролей зрителям Ташкента был представлен спектакль «Акыркы кат». Постановка посвящена судьбе Торокула Айтматова, его супруги Нагимы, а также становлению личности Чингиза Айтматова. Спектакль вызвал большой интерес и был тепло принят публикой.

Открытие культурного мероприятия сопровождалось участием государственных и общественных деятелей двух стран. Гостям были зачитаны поздравления от президентов Кыргызстана и Узбекистана.

На показе присутствовали депутаты, дипломаты, представители культуры и науки, которые высоко оценили постановку.

Театр под руководством народного артиста КР Асылбека Озубекова подтвердил высокий профессиональный уровень. В Минкультуры отметили, что гастроли стали вкладом в укрепление культурного сотрудничества и дружественных отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном.