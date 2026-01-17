11:07
Общество

Кабмин утвердил оргкомитет по подготовке к 100-летию Чингиза Айтматова

Кабинет министров утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.

В документе отмечается, что юбилейные мероприятия будут иметь статус на национальном уровне. Оргкомитету предстоит до 31 марта 2026 года разработать и утвердить план подготовки и проведения основных событий, посвященных 100-летию выдающегося писателя, гуманиста, философа и государственного деятеля, Героя Кыргызской Республики и народного писателя Чингиза Айтматова.

Организационное, методическое и иное обеспечение работы оргкомитета возложено на Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Кабмин утвердил оргкомитет по подготовке к 100-летию Чингиза Айтматова