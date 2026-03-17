В Бишкеке пройдет благотворительный показ спектакля «Айтматов»

21 марта в 15.00 Государственный национальный русский театр драмы имени Ч. Айтматова приглашает на благотворительный показ спектакля «Айтматов». Об этом сообщила заведующая литературной частью Русского театра драмы Алтынай Иманбекова.

По ее данным, это уникальная возможность погрузиться в мир великого писателя, насладиться глубоким смыслом и прекрасной игрой актеров.

Режиссером спектакля выступил Вячеслав Виттих, автор инсценировки — Артем Бруно. В спектакле занята вся труппа театра.

Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут. Без антракта. Вход на спектакль для пенсионеров свободный.