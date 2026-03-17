В Бишкеке пройдет благотворительный показ спектакля «Айтматов»

21 марта в 15.00 Государственный национальный русский театр драмы имени Ч. Айтматова приглашает на благотворительный показ спектакля «Айтматов». Об этом сообщила заведующая литературной частью Русского театра драмы Алтынай Иманбекова.

По ее данным, это уникальная возможность погрузиться в мир великого писателя, насладиться глубоким смыслом и прекрасной игрой актеров.

Режиссером спектакля выступил Вячеслав Виттих, автор инсценировки — Артем Бруно. В спектакле занята вся труппа театра.

Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут. Без антракта. Вход на спектакль для пенсионеров свободный.
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: премьера спектакля, благотворительный концерт и кино
Премьера жанра абсурда в Бишкеке. «Стулья» Ионеско прозвучали на кыргызском
Афиша Бишкека на выходные: киноклассика, концерты и выставки
В Бишкеке состоятся гастроли Восточно-Казахстанского областного театра драмы
Художественным руководителем молодежного театра «Учур» стал Уланбек Омуралиев
Афиша Бишкека на неделю: мировая классика, кинопремьеры и несколько выставок
Афиша Бишкека на выходные: выставки, кинопоказы и праздничные концерты
Афиша Бишкека на неделю: музыка из аниме, кинофестиваль и российские актеры
Афиша Бишкека на выходные: цветочная ярмарка, кинопоказы и вечер поэзии
Афиша Бишкека на неделю: кинопоказы, концерты и выставки
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
Optima Bank: Отправляйте переводы за&nbsp;0&nbsp;процентов комиссии Optima Bank: Отправляйте переводы за 0 процентов комиссии
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
