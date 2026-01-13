13:01
Власть

Башталды. В Конгресс США внесен законопроект об аннексии Гренландии

На рассмотрение Конгресса внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

«Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты», — сказал инициатор документа конгрессмен Рэнди Файн. По его словам, США не могут оставить ситуацию «в руках режимов», которые не уважают ценности Штатов и стремятся подорвать безопасность страны.

В пояснении к проекту указано, что он допускает президента США к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории. Отдельно Конгрессу необходимо предоставить полный отчет, в котором будут отражены изменения в законодательстве, позволяющие завершить принятие Гренландии в статусе американского штата.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США «так или иначе» получат контроль над Гренландией. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357588/
