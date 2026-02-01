Дональд Трамп объявил о начале переговоров с Европой по Гренландии.
«Мы начали переговоры. Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности, это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку», — заявил журналистам президент США.
По его словам, параметры «почти согласованы».
Глава Белого дома также сообщил, что Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном о ядерной сделке.
«Можно заставить их договориться о сделке, которая будет удовлетворительной: без ядерного оружия. Они должны сделать это, я не знаю, если они сделают. Но они разговаривают с нами, серьезно разговаривают», — отметил он.
Кроме того, Дональд Трамп рассказал, что Индия согласилась закупать венесуэльскую нефть вместо иранской, США предлагают Китаю также присоединиться к закупке нефти из Венесуэлы. При этом доля нефтяных доходов, которую получит Каракас, еще не обсуждалась.