Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предложить выплату в размере $1 миллиона каждому жителю Гренландии в случае, если население острова проголосует за присоединение к Соединенным Штатам. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

По данным газеты, численность населения Гренландии составляет около 57 тысяч человек, что, по оценке издания, делает подобную инициативу финансово осуществимой для американского бюджета.

Daily Mail отмечает, что Дональд Трамп неоднократно подчеркивал стратегическое значение Гренландии для национальной безопасности США, в том числе в контексте активности России и Китая в Арктическом регионе. В публикации также указывается, что в публичных высказываниях президент США ранее допускал путаницу между Гренландией и Исландией.

Официальных комментариев со стороны Белого дома, правительства Дании или властей Гренландии по поводу возможной инициативы о выплатах на данный момент не поступало.