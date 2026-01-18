Аннексия Гренландии. В Дании прошли массовые акции протеста

В Дании и Гренландии прошли масштабные протесты против инициативы президента США аннексировать остров. Об этом сообщает TV2.

Тысячи датчан и гренландцев вышли протестовать в Копенгагене и Нууке против угроз Дональда Трампа купить Гренландию.

Участники митингов держали плакаты с надписью «Руки прочь от Гренландии» и флаги острова.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также принял участие в протесте.

«Сегодня многие выбрали провести субботу, участвуя в демонстрациях в поддержку Гренландии. Гренландский и датский флаги стоят бок о бок. Это здорово видеть», — написала премьер Дании Метте Фредриксен в Instagram.

Напомним, на рассмотрение Конгресса уже внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

В пояснении к документу указано, что он допускает американского лидера к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США «так или иначе» получат контроль над островом. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.