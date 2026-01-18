12:12
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Власть

Аннексия Гренландии. В Дании прошли массовые акции протеста

В Дании и Гренландии прошли масштабные протесты против инициативы президента США аннексировать остров. Об этом сообщает TV2.

Тысячи датчан и гренландцев вышли протестовать в Копенгагене и Нууке против угроз Дональда Трампа купить Гренландию.

Участники митингов держали плакаты с надписью «Руки прочь от Гренландии» и флаги острова.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также принял участие в протесте.

«Сегодня многие выбрали провести субботу, участвуя в демонстрациях в поддержку Гренландии. Гренландский и датский флаги стоят бок о бок. Это здорово видеть», — написала премьер Дании Метте Фредриксен в Instagram.

Напомним, на рассмотрение Конгресса уже внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

В пояснении к документу указано, что он допускает американского лидера к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США «так или иначе» получат контроль над островом. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358274/
просмотров: 479
Версия для печати
Материалы по теме
Аннексия Гренландии. Трамп пригрозил странам Европы пошлинами
Аннексия Гренландии. Глава МИД расплакалась во время интервью
Аннексия Гренландии. Семь стран Европы направили на остров военных
Башталды. В Конгресс США внесен законопроект об аннексии Гренландии
Европа обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии на фоне заявлений Трампа
Политики Гренландии требуют от США прекратить пренебрежение к острову
Трамп хочет Гренландию. Европейские лидеры выпустили совместное заявление
Белый дом допустил вхождение Гренландии в состав США, не исключив военный захват
Трамп снова заговорил о Гренландии и пригрозил новым властям Венесуэлы
Премьер Гренландии заявил о стремлении к независимости от Дании — Reuters
Популярные новости
Парламент поддержал усиление ответственности водителей за&nbsp;пьяное вождение Парламент поддержал усиление ответственности водителей за пьяное вождение
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Очереди и&nbsp;сбои в&nbsp;системе: сроки замены водительских прав могут продлить Очереди и сбои в системе: сроки замены водительских прав могут продлить
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
18 января, воскресенье
12:05
Протесты в Иране. Аятолла впервые публично признал гибель тысячи людей Протесты в Иране. Аятолла впервые публично признал гибе...
11:31
Нурдан Орунтаев уличил «Аалам Строй» в нарушениях при возведении объекта
11:02
Аннексия Гренландии. В Дании прошли массовые акции протеста
10:27
В Кеминском районе убирают рекламные надписи на склонах гор
10:21
В Бишкеке задержан подозреваемый в покушении на убийство девушки