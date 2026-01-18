Аннексия Гренландии. Трамп вводит с 1 февраля пошлины для восьми стран Европы

Дональд Трамп объявил о планах обложить с 1 февраля дополнительными пошлинами Великобританию, Данию и другие европейские страны из-за споров вокруг Гренландии. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что эти пошлины будут действовать до тех пор, пока «не будет достигнуто соглашение о полном и абсолютном приобретении Гренландии» Соединенными Штатами.

С таких стран, как Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия, будет взиматься 10-процентная пошлина на «все товары, отправляемые в США».

С 1 июня она будет увеличена до 25 процентов, добавил президент США.

«Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть для защиты две собачьи упряжки, одна из которых появилась недавно. Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно! Никто не тронет этот священный клочок земли, особенно учитывая, что на карту поставлена национальная безопасность Соединенных Штатов и всего мира», — написал он.

По словам президента США, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «приехали в Гренландию с неизвестными целями» и играют в «очень опасную игру».

«Необходимо принять жесткие меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов», — добавил Дональд Трамп.

В Дании и на острове прошли акции протеста против инициативы главы Белого дома.

Напомним, на рассмотрение Конгресса уже внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

В пояснении к документу указано, что он допускает американского лидера к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США «так или иначе» получат контроль над островом. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.