Власть

Белый дом допустил вхождение Гренландии в состав США, не исключив военный захват

Администрация Дональда Трампа рассматривает Гренландию как часть американской системы безопасности. Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер заявил в интервью CNN, что остров должен войти в состав США для защиты интересов НАТО в Арктике.

Чиновник сообщил, что у Соединенных Штатов статус «сверхдержавы», и поставил под сомнение легитимность прав Дании на эту территорию. Он задался вопросом, на каком основании эта страна объявила контроль над островом и считает Гренландию своей колонией. При этом уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном применении военной силы для аннексии.

Реакция Дании последовала незамедлительно:

  • Премьер-министр Метте Фредериксен потребовала прекратить угрозы.

  • Копенгаген назвал США «историческим союзником».

  • Датские власти предупредили, что аннексия разрушит мировую архитектуру безопасности, сложившуюся после 1945 года.

Ранее представители администрации лидера Соединенных Штатов уже заявляли о необходимости расширения американского влияния в Арктическом регионе.
Белый дом допустил вхождение Гренландии в состав США, не исключив военный захват
