Белый дом допустил вхождение Гренландии в состав США, не исключив военный захват

Администрация Дональда Трампа рассматривает Гренландию как часть американской системы безопасности. Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер заявил в интервью CNN, что остров должен войти в состав США для защиты интересов НАТО в Арктике.

Чиновник сообщил, что у Соединенных Штатов статус «сверхдержавы», и поставил под сомнение легитимность прав Дании на эту территорию. Он задался вопросом, на каком основании эта страна объявила контроль над островом и считает Гренландию своей колонией. При этом уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном применении военной силы для аннексии.

Реакция Дании последовала незамедлительно:

Премьер-министр Метте Фредериксен потребовала прекратить угрозы.

Копенгаген назвал США «историческим союзником».

Датские власти предупредили, что аннексия разрушит мировую архитектуру безопасности, сложившуюся после 1945 года.

Ранее представители администрации лидера Соединенных Штатов уже заявляли о необходимости расширения американского влияния в Арктическом регионе.