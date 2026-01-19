Аннексия Гренландии. ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США

Европейский союз приостановит ратификацию торгового соглашения с США. Решение приняли лидеры ряда стран после того, как Дональд Трамп заявил о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 февраля из-за спора вокруг Гренландии.

Угрозы введения тарифов «подрывают трансатлантические отношения» и создают «риск опасной спирали ухудшения» ситуации вокруг острова, заявили европейские лидеры в документе, распространенном пресс-службой правительства ФРГ.

Отмечается, что как члены НАТО эти государства «привержены укреплению безопасности в Арктике как общей трансатлантической задаче».

«Наш ответ будет и впредь единодушным и скоординированным. Мы привержены защите нашего суверенитета. Мы полностью солидарны с Королевством Дания и народом Гренландии», — подчеркнули Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания.

Американский лидер 17 января объявил, что с 1 февраля для этих восьми стран будет действовать тариф в 10 процентов на товары, которые поставляются в Соединенные Штаты. По его словам, с 1 июня пошлины возрастут до 25 процентов. Сборы «будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии», заявил Дональд Трамп.

Также стало известно, что трансатлантическое торговое соглашение Брюсселя и Вашингтона не будет одобрено законодателями Евросоюза. Документ должен был установить тарифы США на импорт из ЕС на уровне 15 процентов в обмен на отказ европейского сообщества от пошлин на американский экспорт.

Напомним, на рассмотрение Конгресса уже внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». В пояснении к документу указано, что он допускает главу Белого дома к «любым необходимым шагам» для приобретения острова в качестве своей территории.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат контроль над Гренландией. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.