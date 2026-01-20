Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав вопрос об Украине

Повестку Всемирного экономического форума в Давосе неожиданно изменили из-за ситуации вокруг Гренландии. Газета Financial Times сообщает, что переписана повестка заседания советников лидеров западных стран по национальной безопасности. Изначально его предполагалось посвятить Украине.

С аналогичной информацией вышло и издание Politico. Как отмечает газета, Европа «столкнулась с самым серьезным трансатлантическим кризисом за последние десятилетия» и намерена использовать форум, чтобы убедить американского лидера «отказаться от подрыва НАТО из-за Гренландии».

При этом европейские чиновники сообщили изданию, что у Дональда Трампа запланирована минимум одна личная встреча с руководством ЕС и НАТО в Давосе, однако ее сроки пока не определены.