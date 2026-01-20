11:37
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Власть

Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав вопрос об Украине

Повестку Всемирного экономического форума в Давосе неожиданно изменили из-за ситуации вокруг Гренландии. Газета Financial Times сообщает, что переписана повестка заседания советников лидеров западных стран по национальной безопасности. Изначально его предполагалось посвятить Украине.

С аналогичной информацией вышло и издание Politico. Как отмечает газета, Европа «столкнулась с самым серьезным трансатлантическим кризисом за последние десятилетия» и намерена использовать форум, чтобы убедить американского лидера «отказаться от подрыва НАТО из-за Гренландии».

При этом европейские чиновники сообщили изданию, что у Дональда Трампа запланирована минимум одна личная встреча с руководством ЕС и НАТО в Давосе, однако ее сроки пока не определены.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358478/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Венесуэла, Иран, Гренландия: цели без тормозов. Западные СМИ о курсе Трампа
Аннексия Гренландии. ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США
Угрозы Трампа пошлинами из-за Гренландии: ЕС срочно вызвал 27 своих послов
Аннексия Гренландии. Трамп вводит с 1 февраля пошлины для восьми стран Европы
Аннексия Гренландии. В Дании прошли массовые акции протеста
Аннексия Гренландии. Трамп пригрозил странам Европы пошлинами
В Украине погибли минимум 163 тысячи российских военных — расследование
В Европе считают, что Киев не согласится на уступки территорий без членства в ЕС
Аннексия Гренландии. Глава МИД расплакалась во время интервью
Аннексия Гренландии. Семь стран Европы направили на остров военных
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
20 января, вторник
11:30
Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до 10 дней Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до ...
11:26
Кабмин продолжит в 2026 году импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита
11:22
Нарушения техники безопасности на стройке выявили в Ошской области
11:14
Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав вопрос об Украине
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 января