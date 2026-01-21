На форуме в Давосе Трампа раскритиковали за его притязания на Гренландию

Европейские политики раскритиковали Дональда Трампа на экономическом форуме в Давосе из-за его притязаний на Гренландию.

Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что намерен лично донести до главы Белого дома неприемлемость его политики.

«Я встречаюсь с ним завтра, встреча запланирована до истории с Гренландией, но она будет иметь другой характер, чем мы планировали. Вероятно, нам предстоит передать послание: вы пересекаете красные линии. Мы либо останемся едины, либо разделимся. И, если мы разделимся, это конец эпохи. Конец 80-летней эпохи атлантизма», — сказал Барт де Вевер.

Он призвал Соединенные Штаты «вовремя остановиться» и заявил, что Дональду Трампу «предстоит решить, хочет ли он быть монстром». И отметил — «ни один сосед Америки не говорит, что хочет вступить в США, все хотят вступить в ЕС».

«До настоящего момента мы предпочитали быть снисходительными. Европа пыталась угодить новому президенту в Белом доме, в частности, с помощью тарифов, чтобы заручиться его поддержкой в войне в Украине. Евросоюз в очень плохой позиции сейчас, мы зависим от Соединенных Штатов. Но сейчас столько красных линий пересечено, что мы должны сделать выбор, который включает наше чувство самоуважения», — добавил премьер Бельгии.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС не намерен «начинать драку» с США из-за Гренландии, но намерен защищаться.

«...заявления президента Трампа создали ситуацию, в которой мы раньше не оказывались. Наш ответ должен быть: сохранять спокойствие, удерживать свои позиции и действовать сообща. Гренландия и Дания ведут переговоры с Соединенными Штатами Америки. Это то, что делают ответственные союзники, — они разговаривают. Но тон этих разговоров имеет значение, и угрозы неприемлемы», — заметила она, добавив, что «ни одна страна не имеет права захватывать территорию другого государства».

Глава Франции Эммануэль Макрон назвал происходящее «сдвигом в сторону мира без правил, где международное право попирается и где единственным, по-видимому, значимым законом становится закон сильнейшего, а имперские амбиции вновь дают о себе знать».

Сдержаннее всех была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз работает над обширным пакетом инвестиций в Гренландию. Мы будем работать с Данией и Гренландией, чтобы поддержать местную экономику и инфраструктуру. Мы будем работать с США и другими партнерами по теме широкой безопасности в регионе. Это соответствует нашим общим интересам, и мы намерены увеличить инвестиции в экономику Гренландии и безопасность Арктики», — подчеркнула она.

А министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент выразил мнение, что Вашингтон сможет договориться с европейцами по поводу Гренландии.

«Я уверен, что лидеры не будут усугублять ситуацию и все разрешится таким образом, который будет очень выгоден для всех», — сказал он, отметив, что европейские страны должны «сделать глубокий вдох» и «разрядить обстановку».

Газета Politico сообщила, что никто из датских правительственных чиновников в Давос не приехал.