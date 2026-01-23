11:32
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

Аннексия Гренландии. Трамп передумал вводить пошлины для стран Европы

Президент США заявил, что достиг «концептуальной сделки» с НАТО по Гренландии

«На основе очень продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, станет великим для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также объявил, что не будет вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля в отношении стран, поддержавших Данию.

В интервью CNBC глава Белого дома заявил, что отменил планы введения пошлин именно в связи с достижением «концепции сделки».

«Она немного сложная, но мы объясним ее позже. Но генеральный секретарь НАТО, я и еще несколько человек вели переговоры», — добавил Трамп.

По его словам, США и Европа будут сотрудничать в Гренландии не только по вопросам строительства системы противовоздушной обороны «Золотой купол», но и по добыче полезных ископаемых на острове. Соглашение, как считает президент США, будет действовать «вечно».

Ранее Дональд Трамп объявил о планах обложить с 1 февраля дополнительными пошлинами Великобританию, Данию и другие европейские страны из-за споров вокруг Гренландии.

Напомним, на рассмотрение Конгресса уже внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

В пояснении к документу указано, что он допускает американского лидера к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США «так или иначе» получат контроль над островом. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358961/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп может предложить по $1 миллиону каждому жителю Гренландии — СМИ
На форуме в Давосе Трампа раскритиковали за его притязания на Гренландию
Повестку экономического форума в Давосе изменили, убрав вопрос об Украине
Венесуэла, Иран, Гренландия: цели без тормозов. Западные СМИ о курсе Трампа
Аннексия Гренландии. ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США
Угрозы Трампа пошлинами из-за Гренландии: ЕС срочно вызвал 27 своих послов
Аннексия Гренландии. Трамп вводит с 1 февраля пошлины для восьми стран Европы
Аннексия Гренландии. В Дании прошли массовые акции протеста
Аннексия Гренландии. Трамп пригрозил странам Европы пошлинами
Аннексия Гренландии. Глава МИД расплакалась во время интервью
Популярные новости
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до&nbsp;500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
23 января, пятница
11:09
Аннексия Гренландии. Трамп передумал вводить пошлины для стран Европы Аннексия Гренландии. Трамп передумал вводить пошлины дл...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 января
10:51
«Асман Эйрлайнс» увеличила число рейсов в Нарын и зафиксировала цену
10:49
МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
10:43
В Оше задержан участковый милиционер, подозреваемый в «крышевании» иностранцев