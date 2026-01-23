Аннексия Гренландии. Трамп передумал вводить пошлины для стран Европы

Президент США заявил, что достиг «концептуальной сделки» с НАТО по Гренландии

«На основе очень продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, станет великим для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также объявил, что не будет вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля в отношении стран, поддержавших Данию.

В интервью CNBC глава Белого дома заявил, что отменил планы введения пошлин именно в связи с достижением «концепции сделки».

«Она немного сложная, но мы объясним ее позже. Но генеральный секретарь НАТО, я и еще несколько человек вели переговоры», — добавил Трамп.

По его словам, США и Европа будут сотрудничать в Гренландии не только по вопросам строительства системы противовоздушной обороны «Золотой купол», но и по добыче полезных ископаемых на острове. Соглашение, как считает президент США, будет действовать «вечно».

Ранее Дональд Трамп объявил о планах обложить с 1 февраля дополнительными пошлинами Великобританию, Данию и другие европейские страны из-за споров вокруг Гренландии.

Напомним, на рассмотрение Конгресса уже внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

В пояснении к документу указано, что он допускает американского лидера к «любым необходимым шагам» для приобретения Гренландии в качестве своей территории.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США «так или иначе» получат контроль над островом. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.