Угрозы Трампа пошлинами из-за Гренландии: ЕС срочно вызвал 27 своих послов

Евросоюз созвал 27 своих послов на экстренное совещание. Решение принято после угроз президента США ввести с 1 февраля пошлины на экспорт из-за Гренландии.

Ранее Дональд Трамп объявил, что с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься 10-процентная таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты.

Лидеры ЕС осудили его угрозы. Главы Еврокомиссии и Европейского союза Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта предостергли в том числе о подрыве трансатлантических отношений.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что угрозы главы Белого дома являются недопустимыми и неприемлемыми. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон также сообщил, что страна «не позволит себя шантажировать». Британский премьер Кир Стармер пообещал обратиться по вопросу введения пошлин напрямую к США, заявив, что Дональд Трамп «совершенно неправ».

В Дании и Гренландии прошли акции протеста против инициативы американского лидера. Восемь государств Европы направили на остров военных.

Напомним, на рассмотрение Конгресса внесен проект закона «Об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат контроль над островом. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951-м Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.
