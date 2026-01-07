Трамп хочет Гренландию. Европейские лидеры выпустили совместное заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступили против территориальных претензий США на Гренландию.

В заявлении подчеркивается, что арктическая безопасность остается ключевым приоритетом для Европы и критическим для международной и трансатлантической безопасности.

«НАТО четко дал понять, что арктический регион является приоритетным, и европейские союзники наращивают свои усилия в этом регионе. Мы и многие другие союзники увеличили свое присутствие, активность и инвестиции, чтобы обеспечить безопасность Арктики и сдерживать противников. Королевство Дания — включая Гренландию — это часть НАТО. Безопасность в Арктике должна достигаться коллективно, в сотрудничестве с союзниками НАТО, включая США, путем соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ. Эти универсальные принципы мы не перестанем защищать. США являются важным партнером в этих усилиях как союзник по НАТО и благодаря соглашению об обороне между Королевством Дания и США от 1951 года. Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся этих стран», — говорится в документе.