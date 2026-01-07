12:40
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Трамп хочет Гренландию. Европейские лидеры выпустили совместное заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступили против территориальных претензий США на Гренландию.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Гренландия

В заявлении подчеркивается, что арктическая безопасность остается ключевым приоритетом для Европы и критическим для международной и трансатлантической безопасности.

«НАТО четко дал понять, что арктический регион является приоритетным, и европейские союзники наращивают свои усилия в этом регионе. Мы и многие другие союзники увеличили свое присутствие, активность и инвестиции, чтобы обеспечить безопасность Арктики и сдерживать противников. Королевство Дания — включая Гренландию — это часть НАТО. Безопасность в Арктике должна достигаться коллективно, в сотрудничестве с союзниками НАТО, включая США, путем соблюдения принципов Устава ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ. Эти универсальные принципы мы не перестанем защищать. США являются важным партнером в этих усилиях как союзник по НАТО и благодаря соглашению об обороне между Королевством Дания и США от 1951 года. Гренландия принадлежит ее народу. Дания и Гренландия, и только они, должны решать вопросы, касающиеся этих стран», — говорится в документе.

Напомним, ранее Дональд Трамп не раз высказывался о том, что Канада и Гренландия должны стать частью Соединенных Штатов. Он также заявлял о планах вернуть под контроль Панамский канал. Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны властей Панамы, Канады и Дании.

Отметим, что Гренландия, обладающая значительными природными ресурсами, в том числе нефтью и газом, остается экономически зависимой от финансовой поддержки Дании.

 
