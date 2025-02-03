Торговая война. Трамп снова заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Канада должна стать 51-м штатом — и тогда не будет никаких пошлин. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам главы государства, Соединенные Штаты тратят «сотни миллиардов» долларов на субсидии Канаде без всяких причин.

«Нам не нужно ничего из того, что есть у них», — заявил он.

По мнению Дональда Трампа, в то же время Канада без субсидий «перестанет существовать как жизнеспособная страна» и поэтому должна стать «заветным» 51-м штатом.

«Гораздо более низкие налоги, гораздо лучшая военная защита для народа Канады — и никаких пошлин!» — написал он.

Ранее американский лидер уже высказывался о присоединении Канады к США.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против Канады, Мексики и Китая. В Оттаве и Мехико заявили об ответных тарифах.