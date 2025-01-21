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Власть

Инаугурация президента США Дональда Трампа в заявлениях и фото

В Вашингтоне завершилась церемония инаугурации избранного 47-го президента США. Дональд Трамп после принесения клятвы добросовестно выполнять обязанности президента и защищать Конституцию США выступил с речью уже как вступивший в права глава государства.

«Моя жизнь была спасена с определенной целью, Бог спас меня, чтобы я снова сделал Америку великой, — сказал он после принесения присяги, вспомнив о покушении, совершенном во время предвыборной кампании», — заявил он.

Главное из заявленного:

  • Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Америка прежде всего.
  • Наша страна будет процветать, и мы вновь станем уважаемыми с этого дня. Америка вскоре станет более великой, более сильной и более выдающейся, чем ранее.
  • Режим ЧС будет введен из-за обстановки на границе с Мексикой, туда направят войска: «Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли».
  • Наркокартели объявят террористическими организациями в США.
  • Вводится чрезвычайное положение в энергетике США. Америка будет бурить и поставлять топливо по всему миру.
  • Официальная политика США заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.
  • В США будет возвращена свобода слова после издания указа о прекращении государственной цензуры.
  • Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а гора Денали — в Мак-Кинли.
  • Панамский канал будет возвращен под контроль США. Панама отдала контроль над своим каналом Китаю, теперь США «заберут его назад».
  • Вооруженные силы США сосредоточатся на единственной миссии — победе над врагами Америки.
  • На посту президента я буду «миротворцем и объединителем».
  • Наш успех будет заключаться не только в сражениях, которые мы выиграем, но и в войнах, которым нам удастся положить конец. Также будет важным не дать себя втянуть в войны.
  • Американские астронавты отправятся осваивать новые планеты, флаг США будет установлен на Марсе.

Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину во время своей инаугурационной речи в ротонде Капитолия, которая продлилась 29 минут. Восемь лет назад речь Трампа длилась чуть более 16 минут.

На инаугурации Дональда Трампа, помимо Джо Байдена, были сразу несколько экс-президентов США: Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Среди гостей также можно было увидеть миллиардера и одного из спонсоров кампании Трампа Илона Маска, глав корпораций Meta Марка Цукерберга и Amazon Джеффа Безоса, а также гендиректора Apple Тима Кука.

По окончании церемонии Трамп и его супруга Мелания по сложившейся традиции проводили уходящего Джо Байдена и Джилл Байден до вертолета армии США, который должен был увезти экс-президента с Капитолийского холма.

Стало известно, что Дональда Трампа с вступлением в должность поздравили новые власти Сирии.

Лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа (ранее Абу Мохаммед аль-Джулани) отметил, что президентство Трампа — является свидетельством доверия, которое оказал ему американский народ. Отметим, что при этом американские власти только 20 декабря 2024 года отменили награду в размере $10 миллионов, которую они ранее предлагали за помощь в поимке Ахмеда аль-Шараа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317362/
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