Инаугурация президента США Дональда Трампа в заявлениях и фото

В Вашингтоне завершилась церемония инаугурации избранного 47-го президента США. Дональд Трамп после принесения клятвы добросовестно выполнять обязанности президента и защищать Конституцию США выступил с речью уже как вступивший в права глава государства.

«Моя жизнь была спасена с определенной целью, Бог спас меня, чтобы я снова сделал Америку великой, — сказал он после принесения присяги, вспомнив о покушении, совершенном во время предвыборной кампании», — заявил он.

Главное из заявленного:

Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Америка прежде всего.

Наша страна будет процветать, и мы вновь станем уважаемыми с этого дня. Америка вскоре станет более великой, более сильной и более выдающейся, чем ранее.

Режим ЧС будет введен из-за обстановки на границе с Мексикой, туда направят войска: «Мы начинаем процесс возвращения миллионов и миллионов преступников туда, откуда они пришли».

Наркокартели объявят террористическими организациями в США.

Вводится чрезвычайное положение в энергетике США. Америка будет бурить и поставлять топливо по всему миру.

Официальная политика США заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.

В США будет возвращена свобода слова после издания указа о прекращении государственной цензуры.

Мексиканский залив будет переименован в залив Америки, а гора Денали — в Мак-Кинли.

Панамский канал будет возвращен под контроль США. Панама отдала контроль над своим каналом Китаю, теперь США «заберут его назад».

Вооруженные силы США сосредоточатся на единственной миссии — победе над врагами Америки.

На посту президента я буду «миротворцем и объединителем».

Наш успех будет заключаться не только в сражениях, которые мы выиграем, но и в войнах, которым нам удастся положить конец. Также будет важным не дать себя втянуть в войны.

Американские астронавты отправятся осваивать новые планеты, флаг США будет установлен на Марсе.

Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину во время своей инаугурационной речи в ротонде Капитолия, которая продлилась 29 минут. Восемь лет назад речь Трампа длилась чуть более 16 минут.

На инаугурации Дональда Трампа, помимо Джо Байдена, были сразу несколько экс-президентов США: Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Среди гостей также можно было увидеть миллиардера и одного из спонсоров кампании Трампа Илона Маска, глав корпораций Meta Марка Цукерберга и Amazon Джеффа Безоса, а также гендиректора Apple Тима Кука.

По окончании церемонии Трамп и его супруга Мелания по сложившейся традиции проводили уходящего Джо Байдена и Джилл Байден до вертолета армии США, который должен был увезти экс-президента с Капитолийского холма.

Стало известно, что Дональда Трампа с вступлением в должность поздравили новые власти Сирии.

Лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа (ранее Абу Мохаммед аль-Джулани) отметил, что президентство Трампа — является свидетельством доверия, которое оказал ему американский народ. Отметим, что при этом американские власти только 20 декабря 2024 года отменили награду в размере $10 миллионов, которую они ранее предлагали за помощь в поимке Ахмеда аль-Шараа.