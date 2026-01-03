В Иссык-Кульской области открыли детскую лыжную школу

В селе Ак-Булак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области состоялось торжественное открытие детской лыжной школы, которая станет новым центром развития горнолыжного спорта и поддержки юных спортсменов региона. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В церемонии открытия принял участие заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. Выступая перед участниками мероприятия, он подчеркнул стратегическую значимость создания лыжной школы для системной подготовки детей и подростков, популяризации здорового образа жизни и формирования кадрового потенциала в сфере зимних видов спорта.

«Новая лыжная школа станет важной площадкой для воспитания будущих спортсменов и профессиональных инструкторов, которые будут востребованы на развивающихся горнолыжных базах по всей стране. Это инвестиции в человеческий капитал, занятость молодежи и устойчивое развитие регионов», — отметил Эдиль Байсалов.

В рамках визита также состоялось совещание с участием представителей детско-юношеских спортивных школ, тренеров и профильных специалистов, на котором обсуждались вопросы материально-технического обеспечения, подготовки тренерских кадров и расширения вовлеченности детей и молодежи в занятия спортом.

По итогам встречи были определены приоритетные направления дальнейшей работы, включая модернизацию спортивной инфраструктуры, поддержку тренеров и развитие сети детско-юношеских спортивных школ в регионах.

Детская лыжная школа в Ак-Булаке призвана стать важным шагом в формировании устойчивой системы подготовки спортсменов и развитии зимнего спорта в Иссык-Кульской области.