Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии

Министерство иностранных дел Украины наблюдает за реакцией глав государств Центральной Азии на сообщение о «нападении на резиденцию» президента России Владимира Путина. В ведомстве выступили с заявлением.

«Реакции на российские фейки недостойны государств Центральной Азии, с которыми Украина стремится развивать дружеские и прагматические отношения, основанные на принципах взаимоуважения и взаимной выгоды. Такие реакции также противоречат задекларированной этими государствами позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, нарушаемых государством-агрессором», — говорится в тексте.

Киев выразил упреки в том, что центральноазиатские страны выразили обеспокоенность «якобы нападением на Валдай на фоне абсолютного молчания по поводу реальных и постоянных ударов России по гражданским объектам и мирному населению Украины».

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке на государственную резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области.

Власти Узбекистана, Казахстана, Таджикистна, Туркменистана также осудили атаку на резиденцию президента России. 30 декабря Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентами Узбекистана и Казахстана — Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым.

Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку беспилотниками на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
