Атака на Иран. Йеменские хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Об этом сообщает агентство IRNA.
Указано, что решение отсутствовать на второй встрече связано с чрезмерными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции, повторяющимися противоречиями и продолжающейся морской блокадой, которую Тегеран считает нарушением режима прекращения огня.
В то же время агентство Tasnim пишет, что решение об отправке переговорщиков в Пакистан пока не принято, ИРИ призывает к прекращению военно-морской блокады.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры пройдут сегодня в Исламабаде. BBC сообщил, что вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс возглавит делегацию в Пакистане в сопровождении посланников Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
На фоне вероятного срыва переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном цены на нефть Brent снова растут — на 6,3 процента. Ее стоимость уже поднялась выше $96 за баррель.
Растут и биржевые цены на газ в Европе — выше $515 за 1 тысячу кубометров (+9,5 процента).
Тем временем глава Белого дома сказал, что американские военные атаковали и захватили в Оманском заливе иранское судно.
«Сегодня грузовое судно под иранским флагом TOUSKA длиной почти 900 футов [около 300 метров] и весом как у авианосца попыталось прорвать нашу морскую блокаду, но у них ничего не вышло. Ракетоносный эсминец USS SPRUANCE перехватил TOUSKA в Оманском заливе и выдал им четкое предупреждение остановиться.
Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении. В настоящее время судно находится под опекой морской пехоты США», — рассказал он в своих соцсетях.
Вооруженные силы ИРИ в свою очередь утверждают о нанесении ударов с помощью беспилотников по американским военным кораблям после задержания иранского судна. Об этом информирует Tasnim.
По оценкам американской разведки и военных, у Ирана остались свыше 60 процентов ракетных установок и около 40 процентов ударных беспилотников. Этого достаточно для блокирования судоходства в Ормузском проливе, сообщает газета The New York Times.
Ормузский пролив будет закрыт до тех пор, пока Соединенные Штаты не снимут морскую блокаду с иранских судов и портов, заявили в Корпусе стражей исламской революции.
КСИР подчеркнул, что заявления президента США в отношении пролива «не имеют никакой силы».
После того как Иран ранее разрешил проход гражданских судов через пролив, несколько кораблей уже прошли этим маршрутом «по согласованию с Военно-морскими силами КСИР», говорится в сообщении.
ВМС США в рамках блокады Ормузского пролива перехватили 23 связанных с ИРИ торговых судна, отмечается в сообщении Центрального командования Вооруженных сил Штатов на Ближнем Востоке.
Йеменские хуситы заявили, что закроют Баб-эль-Мандебский пролив, если Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи, передает Al Jazeera.
Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив и является важным маршрутом поставок энергоносителей из стран Персидского залива в Европу. Через пролив проходят около 12 процентов всей морской торговли нефтью и 8 процентов мирового сжиженного природного газа (СПГ).
Глава Соединенных Штатов за час озвучил семь ложных утверждений, иронизируют власти Ирана. Председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Дональда Трампа, отметив, что ложь не принесла Вашингтону победы ни в войне, ни приведет к успеху на переговорах.
«Президент США за один час сделал семь заявлений, и все они являются ложными. С такими выдумками они не добились победы в войне и, безусловно, не добьются результата и на переговорах», — написал он в социальной сети X.
Глава парламента ИРИ также заметил, что «в случае продолжения блокады Ормузский пролив не останется открытым». По его словам, проход через пролив будет осуществляться по «установленному маршруту» и только с «разрешения Ирана».
Контроль над Ормузским проливом дает Ирану беспрецедентный стратегический рычаг, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Дэвид Петреус. По его словам, фактическое доминирование Тегерана в Ормузском проливе коренным образом меняет баланс сил в регионе и обеспечивает ИРИ мощные инструменты для послевоенного восстановления.