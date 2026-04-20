Атака на Иран. Йеменские хуситы грозят перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Об этом сообщает агентство IRNA.

Указано, что решение отсутствовать на второй встрече связано с чрезмерными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции, повторяющимися противоречиями и продолжающейся морской блокадой, которую Тегеран считает нарушением режима прекращения огня.

В то же время агентство Tasnim пишет, что решение об отправке переговорщиков в Пакистан пока не принято, ИРИ призывает к прекращению военно-морской блокады.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры пройдут сегодня в Исламабаде. BBC сообщил, что вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс возглавит делегацию в Пакистане в сопровождении посланников Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

На фоне вероятного срыва переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном цены на нефть Brent снова растут — на 6,3 процента. Ее стоимость уже поднялась выше $96 за баррель.

Растут и биржевые цены на газ в Европе — выше $515 за 1 тысячу кубометров (+9,5 процента).

Тем временем глава Белого дома сказал, что американские военные атаковали и захватили в Оманском заливе иранское судно.

«Сегодня грузовое судно под иранским флагом TOUSKA длиной почти 900 футов [около 300 метров] и весом как у авианосца попыталось прорвать нашу морскую блокаду, но у них ничего не вышло. Ракетоносный эсминец USS SPRUANCE перехватил TOUSKA в Оманском заливе и выдал им четкое предупреждение остановиться.

Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении. В настоящее время судно находится под опекой морской пехоты США», — рассказал он в своих соцсетях.

Вооруженные силы ИРИ в свою очередь утверждают о нанесении ударов с помощью беспилотников по американским военным кораблям после задержания иранского судна. Об этом информирует Tasnim.

По оценкам американской разведки и военных, у Ирана остались свыше 60 процентов ракетных установок и около 40 процентов ударных беспилотников. Этого достаточно для блокирования судоходства в Ормузском проливе, сообщает газета The New York Times.

Ормузский пролив будет закрыт до тех пор, пока Соединенные Штаты не снимут морскую блокаду с иранских судов и портов, заявили в Корпусе стражей исламской революции.

КСИР подчеркнул, что заявления президента США в отношении пролива «не имеют никакой силы».

После того как Иран ранее разрешил проход гражданских судов через пролив, несколько кораблей уже прошли этим маршрутом «по согласованию с Военно-морскими силами КСИР», говорится в сообщении.

ВМС США в рамках блокады Ормузского пролива перехватили 23 связанных с ИРИ торговых судна, отмечается в сообщении Центрального командования Вооруженных сил Штатов на Ближнем Востоке.

Йеменские хуситы заявили, что закроют Баб-эль-Мандебский пролив, если Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи, передает Al Jazeera.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив и является важным маршрутом поставок энергоносителей из стран Персидского залива в Европу. Через пролив проходят около 12 процентов всей морской торговли нефтью и 8 процентов мирового сжиженного природного газа (СПГ).

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

Глава Соединенных Штатов за час озвучил семь ложных утверждений, иронизируют власти Ирана. Председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг заявления Дональда Трампа, отметив, что ложь не принесла Вашингтону победы ни в войне, ни приведет к успеху на переговорах.

«Президент США за один час сделал семь заявлений, и все они являются ложными. С такими выдумками они не добились победы в войне и, безусловно, не добьются результата и на переговорах», — написал он в социальной сети X.

Глава парламента ИРИ также заметил, что «в случае продолжения блокады Ормузский пролив не останется открытым». По его словам, проход через пролив будет осуществляться по «установленному маршруту» и только с «разрешения Ирана».

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус

Контроль над Ормузским проливом дает Ирану беспрецедентный стратегический рычаг, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Дэвид Петреус. По его словам, фактическое доминирование Тегерана в Ормузском проливе коренным образом меняет баланс сил в регионе и обеспечивает ИРИ мощные инструменты для послевоенного восстановления.