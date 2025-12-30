Президент КР отреагировал на сообщения об атаке на резиденцию президента РФ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке на государственную резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, подобные инциденты вызывают серьезную тревогу, поскольку способны подорвать усилия, предпринимаемые для политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможной атаке на государственную резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области. Сообщения вызвали широкий международный резонанс на фоне продолжающихся переговорных попыток, направленных на деэскалацию конфликта вокруг Украины. Кыргызстан, как и ранее, призывает к диалогу и сохранению каналов дипломатического взаимодействия.

Отметим, власти Узбекистана и Казахстана также осудили атаку на резиденцию президента России. 30 декабря Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентами Узбекистана и Казахстана — Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, Мирзиеев решительно осудил попытку атаки, отметив, что подобные инциденты угрожают региональной стабильности и подрывают усилия по достижению мира.

На сайте президента России также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев «решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников» на госрезиденцию президента России.