Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Неразбериха с переговорным процессом США и Тегерана продолжается

Ситуация вокруг нового раунда переговоров США и Ирана остается неясной, несмотря на то, что датой для его проведения определили начало текущей недели. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом вылетела в Исламабад. Но эта информация опровергнута.

Тем временем Axios пишет, что ИРИ согласилась на второй тур переговоров с Соединенными Штатами. Указано, что Джей Ди Вэнс отправится в столицу Пакистана для переговоров с Ираном о потенциальном соглашении о прекращении войны.

Однако Иран до сих пор не подтвердил свое участие во втором туре переговоров.

Ключевым препятствием для продолжения переговоров между ИРИ и США являются нарушения перемирия со стороны Вашингтона, в том числе нападения на иранские торговые корабли, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром.

По данным внешнеполитического ведомства Ирана, Аббас Аракчи сказал, что американские атаки на иранские гражданские суда, а также «противоречивая позиция и угрожающая риторика Вашингтона в отношении Тегерана» препятствуют продолжению переговорного процесса между странами.

По его словам, дальнейшие действия Ирана будут определены после анализа текущей ситуации.

Штаты нанесли удар по судну, пытавшемуся прорвать блокаду Ормузского пролива. Иран заявил о нарушении перемирия и атаковал дронами американские корабли. Затем американские военные обстреляли и захватили иранское грузовое судно Touska, пытавшееся прорвать блокаду.

Эсминец Spruance перехватил судно Touska в Аравийском море, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM). По его данным, судно следовало в иранский порт Бендер-Аббас.

«Американские силы неоднократно предупреждали судно под иранским флагом и сообщали ему о нарушении американской блокады. После того как экипаж Touska в течение шести часов игнорировал неоднократные предупреждения, Spruance приказал эвакуировать экипаж из машинного отделения. Spruance вывел из строя двигатель Touska, выпустив несколько снарядов из пятидюймовой пушки MK 45 по машинному отделению корабля», — говорится в заявлении американского командования.

После атаки на борт судна высадились морские пехотинцы. Сейчас Touska находится под стражей Соединенных Штатов. Дональд Трамп написал в Truth Social, что Минфин ранее внес судно в санкционный список из-за незаконной деятельности.

В иранском Генштабе действия американских военных назвали актом пиратства. Корпус стражей исламской революции в ответ на захват Touska объявил об ударе беспилотниками по американским военным кораблям.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом призвал сохранить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. Он также заявил, что это отвечает общим интересам государств региона и международного сообщества.

Лидер Китая также выступил за немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и подчеркнул, что конфликты на Ближнем Востоке должны решаться политико-дипломатическими методами. В Пекине заявили, что поддерживают усилия стран региона по обеспечению долгосрочного мира и безопасности.

Иран потребовал от США существенно смягчить санкции и разморозить активы на сумму более $20 миллиардов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, одно из выдвинутых на консультациях предложений предусматривает разморозку иранских активов в обмен на передачу Тегераном своих запасов обогащенного урана. Сейчас Иран располагает примерно 400 килограммами урана, обогащенного на 60 процентов.

17 апреля президент Соединенных Штатов заявил о согласии ИРИ передать часть высокообогащенного урана и планах провести второй раунд переговоров сегодня. Вскоре МИД Ирана опроверг информацию о планах передать ядерные запасы США.

Крупнейшие нефтяные компании из-за войны в Иране покидают Ближний Восток и ищут новые месторождения в Африке и Южной Америке, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям издания, американская Exxon Mobil планирует вложить до $24 миллиардов в разработку глубоководных месторождений нефти у побережья Нигерии. Другая американская компания, Chevron, расширила присутствие в Венесуэле, британская BP инвестировала в месторождения у берегов Намибии, французская TotalEnergies подписала соглашение о разведке нефтяных запасов с Турцией.
