Временное правовое регулирование земельно-правовых отношений вводит президент КР

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по завершению работ по закреплению государством прав собственности граждан на объекты земельной амнистии».

Документ направлен на проведение единой государственной политики в сфере управления земельными ресурсами и регулирование земельных отношений, а также завершение работ по закреплению государством прав собственности граждан на объекты земельной амнистии.

До 1 марта 2026 года приостанавливается деятельность комиссий по земельной амнистии при мэриях городов и местных администрациях.

Устанавливается, что объектами земельной амнистии являются земельные участки, входящие в состав группы участков с хаотичной застройкой, образованной до 1 декабря 2021 года, с находящимися на них индивидуальными жилыми домами, в том числе незавершенными, по заявлениям граждан, которые были поданы до 1 июля 2025 года включительно в соответствии с Положением о порядке проведения земельной амнистии, утвержденным постановлением кабмина.

В КР будет создана государственная комиссия по рассмотрению вопросов легализации земельных участков.

Ей поручается совместно с заинтересованными уполномоченными государственными органами рассмотреть и решить вопрос об изъятии в государственную собственность земельных участков с самовольно возведенными или незавершенными индивидуальными жилыми домами, построенными на них после 1 декабря 2021 года, и не входящих в состав группы участков с хаотичной застройкой, образованной до этой даты, с последующим предоставлением взамен земельных участков сельскохозяйственного назначения либо жилья из фонда ОАО «Государственная ипотечная компания» на условиях долевого сотрудничества.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.