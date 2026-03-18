Более 160 домов в жилмассиве «Мурас-Ордо» Бишкека не удается легализовать

Около 160 домовладений в бишкекском жилмассиве «Мурас-Ордо» и старые постройки в районе «Токольдош» до сих пор не удается легализовать. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Парламентарий напомнил, что жилой массив «Мурас-Ордо» образован постановлением правительства еще в 2005 году на территории 145 гектаров для обеспечения граждан жильем.

На сегодня там проживает около 10 тысяч человек. Однако из-за недоработок местных властей в прошлые годы многие жители столкнулись с проблемами при оформлении документов на землю.

По словам Умбеталы Кыдыралиева, основная часть участков легализовали в рамках земельной амнистии, действующей до 1 июля 2025 года. Тем не менее значительная часть домов осталась «за бортом» процесса.

«Около 160 домов в «Мурас-Ордо» так и не попали под амнистию. Аналогичная проблема наблюдается в Свердловском районе, в квартале «Токольдош». Там люди живут с 1960-х годов, но десятилетиями не могут получить государственные акты на дома и участки», — подчеркнул депутат.

Умбеталы Кыдыралиев предложил на уровне кабмина пересмотреть законные пути легализации этих объектов.