Земельная амнистия. В 2024 году в Бишкеке граждане подали 2,6 тысячи заявлений

В департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства в 2024 году в рамках земельной амнистии граждане подали 2 тысячи 605 заявлений. Об этом говорится в отчете мэра Бишкека о деятельности муниципалитета за указанный период.

Согласно документу, из них:

по Ленинскому району — 1 тысяча 95;

по Октябрьскому — 181;

по Первомайскому — 665;

по Свердловскому — 664.

Состоялось 76 заседаний комиссий по земельной амнистии на территории столицы. По итогам принято 2 тысячи 657 положительных решений, по 9 заявлениям отказано, 2 тысячи 205 материалов направлено в ГУ «Бишкекглавархитектура» для подготовки градостроительных заключений.

Уточняется, что в рамках административно-территориальной реформы на основании актов приема-передачи от Сокулукской и Аламединской районных администраций принято 18 тысяч 219 заявлений граждан.

Состоялось 25 заседаний комиссии по земельной амнистии по территориям Сокулукского и Аламединского административных районов, где рассмотрено 6 тысяч 298 заявлений. Направлено в ГУ «Бишкекглавархитектура» для подготовки схемы землеустройства и проекта земельного участка 3 тысячи 574 заявления, принято 2 тысячи 130 положительных решений.

Отчет градоначальника внесен на рассмотрение горкенеша.