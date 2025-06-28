Заявления на земельную амнистию можно сдать до 1 июля круглосуточно

В Бишкеке на круглосуточной основе принимают заявления на объекты, которые попадают под земельную амнистию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства принимает заявления на участие в земельной амнистии до 00.00 1 июля 2025 года.

Прием документов осуществляется в здании ДИЖС по адресу: микрорайон «Тунгуч», 57. Для получения более подробной информации можно обращаться по номерам телефонов: 0312979297, 0312979454.

Кроме того, прием документов осуществляется во всех четырех акимиатах столицы и МТУ на круглосуточной основе:

в Первомайской районной администрации по адресу: проспект Жибек Жолу, 348, кабинет № 6, для консультаций: 0312325140;

в Свердловской районной администрации по адресу: проспект Чуй, 28, общественная приемная, для консультаций: 0312531330;

в Ленинской районной администрации по адресу: проспект Чуй, 315, 1-й этаж, общественная приемная, для консультаций: 0312653882, 0312656907;

в Октябрьской районной администрации по адресу: улица Байтика Баатыра, 17, 1-й этаж, общий отдел, для консультаций: 0312576381, 0312578270.

Для подачи заявления необходимы следующие документы:

— копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

— физическое лицо либо копия свидетельства о регистрации юридического лица;

— копия правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок (при наличии);

— копии технического паспорта;

— нотариально заверенная доверенность представителей;

— документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта (документы, подтверждающие факт приобретения объекта земельной амнистии, или соответствующие расписки, квитанции об оплате коммунальных услуг, квитанции об оплате земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии);

— письменное согласие смежных землепользователей для земельных участков в населенных пунктах.