Заявления на земельную амнистию можно сдать до 1 июля круглосуточно

В Бишкеке на круглосуточной основе принимают заявления на объекты, которые попадают под земельную амнистию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства принимает заявления на участие в земельной амнистии до 00.00 1 июля 2025 года.
Прием документов осуществляется в здании ДИЖС по адресу: микрорайон «Тунгуч», 57. Для получения более подробной информации можно обращаться по номерам телефонов: 0312979297, 0312979454.
Кроме того, прием документов осуществляется во всех четырех акимиатах столицы и МТУ на круглосуточной основе:
- в Первомайской районной администрации по адресу: проспект Жибек Жолу, 348, кабинет № 6, для консультаций: 0312325140;
- в Свердловской районной администрации по адресу: проспект Чуй, 28, общественная приемная, для консультаций: 0312531330;
- в Ленинской районной администрации по адресу: проспект Чуй, 315, 1-й этаж, общественная приемная, для консультаций: 0312653882, 0312656907;
- в Октябрьской районной администрации по адресу: улица Байтика Баатыра, 17, 1-й этаж, общий отдел, для консультаций: 0312576381, 0312578270.
Для подачи заявления необходимы следующие документы:
— копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
— физическое лицо либо копия свидетельства о регистрации юридического лица;
— копия правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок (при наличии);
— копии технического паспорта;
— нотариально заверенная доверенность представителей;
— документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта (документы, подтверждающие факт приобретения объекта земельной амнистии, или соответствующие расписки, квитанции об оплате коммунальных услуг, квитанции об оплате земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии);
— письменное согласие смежных землепользователей для земельных участков в населенных пунктах.
Напомним, в конце мая 2022 года кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель населенных пунктов.