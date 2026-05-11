Пять медалей выиграли ученики из Кыргызстана на олимпиаде по математике

С 3 по 8 мая 2026 года в городе Салоники (Греция) прошла 43-я Балканская математическая олимпиада (BMO 2026).
По данным Министерства просвещения КР, в олимпиаде приняли участие 148 школьников из 25 стран.
По итогам соревнований команда Кыргызстана, состоявшая из шести учеников, завоевала пять бронзовых медалей:
- Султан Мусаходжаев — бронзовая медаль, ученик 10-го класса ОК «Маариф»;
- Ариет Акимов — бронзовая медаль, ученик 8-го класса школы «Газпром Кыргызстан»;
- Арлан Саят — бронзовая медаль, ученик 8-го класса школы «Газпром Кыргызстан»;
- Тимур Акенеев — бронзовая медаль, ученик 11-го класса школы «Газпром Кыргызстан».
Тренеры: Мамат Ишматов, Бекжол Жолдубай уулу.
- Дооронбеков Нурахмед — бронзовая медаль, ученик 10-го класса Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова.
Тренер: Сусарбек Байбаев.
Целью Балканской математической олимпиады является поддержка и развитие талантливых учащихся в области математики, создание возможностей для обмена опытом между странами-участницами, а также подготовка к участию в Международной математической олимпиаде (IMO).