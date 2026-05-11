18:24
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Общество

Пять медалей выиграли ученики из Кыргызстана на олимпиаде по математике

С 3 по 8 мая 2026 года в городе Салоники (Греция) прошла 43-я Балканская математическая олимпиада (BMO 2026).

По данным Министерства просвещения КР, в олимпиаде приняли участие 148 школьников из 25 стран.

По итогам соревнований команда Кыргызстана, состоявшая из шести учеников, завоевала пять бронзовых медалей:

  • Султан Мусаходжаев — бронзовая медаль, ученик 10-го класса ОК «Маариф»;
  • Ариет Акимов — бронзовая медаль, ученик 8-го класса школы «Газпром Кыргызстан»;
  • Арлан Саят — бронзовая медаль, ученик 8-го класса школы «Газпром Кыргызстан»;
  • Тимур Акенеев — бронзовая медаль, ученик 11-го класса школы «Газпром Кыргызстан».

Тренеры: Мамат Ишматов, Бекжол Жолдубай уулу.

  • Дооронбеков Нурахмед — бронзовая медаль, ученик 10-го класса Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова.

Тренер: Сусарбек Байбаев.

Кыргызстан участвует в этой олимпиаде восьмой раз. За все время участия ученики завоевали 17 медалей, из которых 14 получены в 2024–2026 годах.

Целью Балканской математической олимпиады является поддержка и развитие талантливых учащихся в области математики, создание возможностей для обмена опытом между странами-участницами, а также подготовка к участию в Международной математической олимпиаде (IMO).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373379/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Оша вручил победителям республиканской олимпиады более 1 миллиона сомов
В Кыргызстане стартовал областной этап республиканской олимпиады школьников
Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Школьник из Кыргызстана завоевал бронзу на международной олимпиаде IOAI
Знания и поддержка родных. Путь школьников к медалям на международных олимпиадах
Юные кыргызстанцы завоевали медали на олимпиаде по физике в России
Ученики из Кыргызстана впервые завоевали золотую медаль на Азиатской олимпиаде
Школьник из Кыргызстана победил на международной биологической олимпиаде
В Республиканской олимпиаде школьников примут участие 332 ученика
В Кыргызстане стартовала национальная олимпиада школьников
Популярные новости
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
18:10
Люксовый бренд Bvlgari заинтересовался ювелирными проектами в Кыргызстане Люксовый бренд Bvlgari заинтересовался ювелирными проек...
18:05
Пять медалей выиграли ученики из Кыргызстана на олимпиаде по математике
18:03
Ограждения вокруг домов. Мэр Бишкека ответил, почему их сносят
17:57
Почти 33 тысячи нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за 10 майских дней
17:40
У министра энергетики появился новый заместитель