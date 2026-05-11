Пять медалей выиграли ученики из Кыргызстана на олимпиаде по математике

С 3 по 8 мая 2026 года в городе Салоники (Греция) прошла 43-я Балканская математическая олимпиада (BMO 2026).

По данным Министерства просвещения КР, в олимпиаде приняли участие 148 школьников из 25 стран.

По итогам соревнований команда Кыргызстана, состоявшая из шести учеников, завоевала пять бронзовых медалей:

Султан Мусаходжаев — бронзовая медаль, ученик 10-го класса ОК «Маариф»;

Ариет Акимов — бронзовая медаль, ученик 8-го класса школы «Газпром Кыргызстан»;

Арлан Саят — бронзовая медаль, ученик 8-го класса школы «Газпром Кыргызстан»;

Тимур Акенеев — бронзовая медаль, ученик 11-го класса школы «Газпром Кыргызстан».

Тренеры: Мамат Ишматов, Бекжол Жолдубай уулу.

Дооронбеков Нурахмед — бронзовая медаль, ученик 10-го класса Бишкекского лицея имени Чингиза Айтматова.

Тренер: Сусарбек Байбаев.

Кыргызстан участвует в этой олимпиаде восьмой раз. За все время участия ученики завоевали 17 медалей, из которых 14 получены в 2024–2026 годах.

Целью Балканской математической олимпиады является поддержка и развитие талантливых учащихся в области математики, создание возможностей для обмена опытом между странами-участницами, а также подготовка к участию в Международной математической олимпиаде (IMO).