Общество

Земельная амнистия. Чиновник рассказал, сколько спорных домов в Бишкеке

В Бишкеке в рамках земельной амнистии установлено, что 156 участков находятся под арестом или изъяты. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии города Уран Мусаев.

По его данным, 2 тысячи 643 дома расположены в охранной зоне полигона, еще по 1 тысяче 170 земельным участкам между самими заявителями остаются спорные вопросы.

Он также отметил, что 1 тысяча 857 жилых домов построены после декабря 2021 года и не подпадают под условия земельной амнистии. Более 3 тысяч объектов в столице — пустующие участки.

По словам Урана Мусаева, проблемными считаются и земли в охранной зоне высоковольтных линий (118 участков), еще 21 — на территории трубопровода теплосети, 60 — в охранной зоне жилмассива Бакай-Ата и золоотвала ТЭЦ.

При проведении амнистии в Бишкеке установлено  31 нежилое здание, 22 объекта в местах саркофага и захоронения больных животных, пять объектов в водоохранной зоне и 102 дома на территории Карагачевой рощи.

Напомним, в старых границах города оформление прав собственности должно завершиться до 1 ноября 2025-го. На присоединенных территориях — до 31 декабря этого года.

В конце мая 2022 года кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель населенных пунктов.
