В Бишкеке активизировали земельную амнистию: узаконены тысячи домов

В столице активизируют работу по завершению земельной амнистии. Об этом сообщили в мэрии.

Заседание коллегии под председательством мэра Айбека Джунушалиева прошло на территории МП «Бишкектеплоэлектроцентраль». Одним из ключевых вопросов стала земельная амнистия.

По данным муниципалитета, совместно с профильными ведомствами удалось принять ряд решений по проблемным участкам:

нормы охранной зоны железных дорог не распространяются на объекты амнистии — узаконено более 100 домов;

санитарно-защитная зона у кладбищ сокращена с 50 до 10 метров — легализовано 573 дома;

в жилмассиве «Умут» узаконено 300 домов в зоне сточных вод;

ведется работа по узаконению 1 тысячи 418 домов, оказавшихся за красной линией.

Кроме того, внесены изменения в Положение о земельной амнистии (постановление КМ КР № 291 от 31 мая 2022 года). Теперь для объектов на землях населенных пунктов площадь участка определяется по фактическим границам, а для объектов на сельхозземлях — по минимальным нормам айыльного аймака. Также предложено дополнить Земельный кодекс нормой о прекращении права на сельхозземлю при признании частной собственности на амнистированные объекты.

Сроки оформления

В старых границах города оформление прав собственности должно завершиться до 1 ноября 2025-го. На присоединенных территориях — до 31 декабря этого года.

Главное управление по градостроительству и архитектуре усилит выдачу градостроительных заключений и оформление проектов землеустройства.

Мэрия также подчеркнула, что усилит меры по исполнению Указа президента по предотвращению незаконного захвата земель.

И добавила, что комиссионные выезды по проблемным объектам на новых территориях завершат до 1 ноября.