19:12
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке активизировали земельную амнистию: узаконены тысячи домов

В столице активизируют работу по завершению земельной амнистии. Об этом сообщили в мэрии.

Заседание коллегии под председательством мэра Айбека Джунушалиева прошло на территории МП «Бишкектеплоэлектроцентраль». Одним из ключевых вопросов стала земельная амнистия.

По данным муниципалитета, совместно с профильными ведомствами удалось принять ряд решений по проблемным участкам:

  • нормы охранной зоны железных дорог не распространяются на объекты амнистии — узаконено более 100 домов;
  • санитарно-защитная зона у кладбищ сокращена с 50 до 10 метров — легализовано 573 дома;
  • в жилмассиве «Умут» узаконено 300 домов в зоне сточных вод;
  • ведется работа по узаконению 1 тысячи 418 домов, оказавшихся за красной линией.

Кроме того, внесены изменения в Положение о земельной амнистии (постановление КМ КР № 291 от 31 мая 2022 года). Теперь для объектов на землях населенных пунктов площадь участка определяется по фактическим границам, а для объектов на сельхозземлях — по минимальным нормам айыльного аймака. Также предложено дополнить Земельный кодекс нормой о прекращении права на сельхозземлю при признании частной собственности на амнистированные объекты.

Сроки оформления

В старых границах города оформление прав собственности должно завершиться до 1 ноября 2025-го.

На присоединенных территориях — до 31 декабря этого года.

Главное управление по градостроительству и архитектуре усилит выдачу градостроительных заключений и оформление проектов землеустройства.

Мэрия также подчеркнула, что усилит меры по исполнению Указа президента по предотвращению незаконного захвата земель.

И добавила, что комиссионные выезды по проблемным объектам на новых территориях завершат до 1 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346801/
просмотров: 312
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек готовится к зиме. Мэр потребовал ускорить ремонт котельных
Чудеса акробатики: в Бишкеке парень протиснулся в переполненный автобус
В Бишкеке выявили дефекты асфальта, подрядчику вынесли предупреждение
Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэр провел не для всех
Мэрия наказала подрядчика за беспорядок у школы № 6 на улице Московской
Ала-Арча утопает в мусоре. Мэрия начала работы по благоустройству реки
В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
В Бишкеке усилили подготовку к выборам: мэр потребовал прозрачности и порядка
В Бишкеке начался капитальный ремонт улицы Волкова
В Бишкеке у стадиона обустроили новые парковочные места
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке установлена цена на&nbsp;уголь. Адреса точек продажи В Бишкеке установлена цена на уголь. Адреса точек продажи
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Скончался бывший глава &laquo;Кыргызиндустрии&raquo; Жарасул Абдураимов Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
10 октября, пятница
19:05
В Ала-Арче начали строить первый в Кыргызстане «Родельбан» В Ала-Арче начали строить первый в Кыргызстане «Родельб...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: стендап, концерты и детские шоу
18:41
Бишкек готовится к зиме. Мэр потребовал ускорить ремонт котельных
18:36
В Бишкеке активизировали земельную амнистию: узаконены тысячи домов
18:30
11 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет