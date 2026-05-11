18:25
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Общество

Ограждения вокруг домов. Мэр Бишкека ответил, почему их сносят

Жители одного из домов Бишкека обратились к мэру Айбеку Джунушалиеву с просьбой разрешить закрывать дворы многоквартирных домов. Обращение прозвучало в рамках встречи градоначальника с жителями Свердловского района.

В ответ мэр отметил, что в муниципалитет поступают и противоположные жалобы от горожан. По его словам, одна из жительниц рассказала, что машина скорой помощи не смогла заехать во двор из-за закрытых ворот, и ее родственник умер у женщины на руках.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что существуют нормы, запрещающие устанавливать ограждения без соответствующих разрешительных документов.

«Если разрешительных документов нет, то мы продолжим работу по сносу ограждений», — заявил мэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373380/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Улицу Саманчина хотят пробить до Байтика Баатыра, в мэрии готовят новый проезд
Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
Улица 7 Апреля в Бишкеке ушла под воду, после дождя ее затопило
После дождя Бишкек затопило, жители пробираются по воде
Мусор летел на больницу. Стройкомпанию в Бишкеке привлекли к ответственности
В Бишкеке новый тротуар на Раззакова пошел трещинами
Мэрия Бишкека обновляет технику: службам вручили автомобили и велосипеды
Личинки в арыках Бишкека, и при чем тут деревья, объяснили специалисты
На бульвар Молодой Гвардии в Бишкеке потратят 354 миллиона сомов
Хотели как лучше, не вышло. Парковка мэрии на Орто-Сайском рынке стала квестом
Популярные новости
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
18:10
Люксовый бренд Bvlgari заинтересовался ювелирными проектами в Кыргызстане Люксовый бренд Bvlgari заинтересовался ювелирными проек...
18:05
Пять медалей выиграли ученики из Кыргызстана на олимпиаде по математике
18:03
Ограждения вокруг домов. Мэр Бишкека ответил, почему их сносят
17:57
Почти 33 тысячи нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за 10 майских дней
17:40
У министра энергетики появился новый заместитель