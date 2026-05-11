Ограждения вокруг домов. Мэр Бишкека ответил, почему их сносят

Жители одного из домов Бишкека обратились к мэру Айбеку Джунушалиеву с просьбой разрешить закрывать дворы многоквартирных домов. Обращение прозвучало в рамках встречи градоначальника с жителями Свердловского района.

В ответ мэр отметил, что в муниципалитет поступают и противоположные жалобы от горожан. По его словам, одна из жительниц рассказала, что машина скорой помощи не смогла заехать во двор из-за закрытых ворот, и ее родственник умер у женщины на руках.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что существуют нормы, запрещающие устанавливать ограждения без соответствующих разрешительных документов.

«Если разрешительных документов нет, то мы продолжим работу по сносу ограждений», — заявил мэр.