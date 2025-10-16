09:56
Общество

В Ленинском районе Бишкека свои участки узаконили более 6 тысяч горожан

В Ленинском и Первомайском акимиатах Бишкека в ходе земельной амнистии горожанам вручили постановления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

По ее данным, в Первомайском районе проведено 78 заседаний комиссии, рассмотрено 6 тысяч 801 заявление. По результатам выдано 2 тысячи 316 постановлений.

С начала реализации земельной амнистии в Ленинском районе постановления получили более 6 тысяч жителей.

Инициатива позволяет многим семьям узаконить свои земельные участки и получить соответствующие документы.

Работы по рассмотрению заявлений и принятию соответствующих решений продолжаются на постоянной основе во всех районах города, отметили в муниципалитете.
