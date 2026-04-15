Земельная амнистия: из более 1,7 тысячи проблемных контуров приняты только 84

Государственная комиссия по вопросам легализации земельных участков провела 33 заседания и рассмотрела 901 схему из 1 тысячи 707 проблемных контуров. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По итогам работы решения приняты лишь по 84 контурам.

Как сообщили в комиссии, отдельные участки уже одобрены в Бишкеке, а также в Кара-Суйском и Араванском районах Ошской области и в городе Манасе Джалал-Абадской области.

При этом окончательное решение о легализации принимают местные комиссии по земельной амнистии при районных администрациях и мэриях. Государственная комиссия рассматривает только сложные случаи, требующие отдельного решения.

Работа по легализации земельных участков продолжается.